Otomobil kanala uçtu: 1 ölü

SAMSUN - Samsun'da meydana gelen trafik kazasında su kanala uçan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Bafra ilçesi Samsun Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametinden Samsun istikametine seyir halinde olan İlker Sahip idaresindeki 55 LU 502 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzere takla attı. Takla atan otomobil 50 metre sürüklendikten sonra yolun sağında bulunan su kanalına uçtu. Elektrik direğine çarparak duran otomobil hurdaya döndü. Kazada otomobil içerisinde sıkışan İlker Sahip olay yerinde hayatını kaybetti. Ölen sürücünün cenazesi otopsi için Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.