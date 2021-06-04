Otomobil kanala düştü: 3 yaralı
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Otomobil kanala düştü: 3 yaralı

Otomobil kanala düştü: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'in Tarsus ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada araçlardan biri sulama kanalına düştü.

Mersin'in Tarsus ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada araçlardan biri sulama kanalına düştü. Kazada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaza gece 01.00 sıralarında Mithatpaşa Mahallesi Mehmet Akif Ersoy caddesi üzerinde sürücü M.K. (56) idaresindeki 33 AFL 131 plakalı otomobil, M.Y. (39) yönetimindeki hafif ticari araç köprü üzerinde çarpıştı. Kazada otomobil DSİ'ye ait sulama kanalına düşerek köprü altında sıkıştı.

Kazayı görenlerin yaptığı ihbarla olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların da kurtarma çalışmalarına katıldığı kazada köprü altına sıkışan araçta bulunan sürücü, araçta yolcu olarak bulunan M.Ç. (29) ve H.Ç.(62) itfaiye ve vatandaşlar tarafından kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hafif ticari araçta bulunan M.Y. (29) ve yabancı uyruklu T.A. (27), A.A.(19), L.A.(16) ve D.A.(14) kazayı hafif sıyrıklarla atlattılar.

Kanalın içindeki araç ise sabaha doğru çıkarıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - MERSİN

Otomobil kanala düştü: 3 yaralı
Otomobil kanala düştü: 3 yaralı
Otomobil kanala düştü: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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