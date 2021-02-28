Otomobil kanala düştü: 3 yaralı
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Otomobil kanala düştü: 3 yaralı

28.02.2021 17:26 | Son Güncelleme: 28.02.2021 17:30
Otomobil kanala düştü: 3 yaralı

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, 2 metre yükseklikten içi boş su kanalına düşen otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, 2 metre yükseklikten içi boş su kanalına düşen otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.Yaralılar su kanalından sedyeyle çıkartıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza bugün saat 13.00 sıralarında Merkezefendi Mahallesi KZ/6 Sokak'ta meydana geldi. 07 AJF 281 plakalı otomobil, sürücüsü Fatih Y.'nin kontrolünden çıkarak yol kenarındaki boş su kanalına düştü. 2 metre yükseklikten kanala düşen otomobilde, maddi hasar meydana gelirken sürücü Fatih Y. ile araçta bulunan Semanur B. ve Ahmet Y. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkartılan yaralılar, sedyeyle yukarıya taşındı. Su kanalından çıkartılan yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından  Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Otomobil kanala düştü: 3 yaralı
Otomobil kanala düştü: 3 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

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