Otomobil kanala düştü: 2 yaralı
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Otomobil kanala düştü: 2 yaralı

Otomobil kanala düştü: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'de meydana gelen kazada kanala düşen otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kayseri'de meydana gelen kazada kanala düşen otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde Hürmetçi Mahallesi yakınlarında bulunan su kanalına otomobil düştü. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan M.D. (38) ile N.D. (44) sağlık ekipleri tarafından su dolu kanaldan çıkararak ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından otomobil, çekici yardımıyla su dolu kanaldan çıkartıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Otomobil kanala düştü: 2 yaralı
Otomobil kanala düştü: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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