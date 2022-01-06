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Otomobil kanala düştü: 1 yaralı

Otomobil kanala düştü: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaza yaptı.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaza yaptı. Kazada bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza sabah saatlerinde Zonguldak-Ankara karayolu Köroğlu köyü mevkisinde yaşandı. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki kanala düştü. Kazada araçta bulunan bir kişi yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazaya ilişkin tutanak tuttu. Araçta da maddi hasar meydana geldi. - ZONGULDAK

Otomobil kanala düştü: 1 yaralı

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