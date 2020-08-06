Otomobil kanala devrildi: 2 yaralı Kayseri'de otomobilin kanala devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kayseri'de otomobilin kanala devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kocasinan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Eligüzel Sokak'ta sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 38 BS 331 plakalı otomobil, bariyerleri aşarak kanala devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, çalışmaların ardından devrilen araç içerisinde sıkışan iki kişiyi kurtardı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA