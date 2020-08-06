Otomobil kanala devrildi: 2 yaralı
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Otomobil kanala devrildi: 2 yaralı

Kayseri'de otomobilin kanala devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

06.08.2020 21:04 | Son Güncelleme: 06.08.2020 21:09

Kayseri'de otomobilin kanala devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kocasinan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Eligüzel Sokak'ta sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 38 BS 331 plakalı otomobil, bariyerleri aşarak kanala devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, çalışmaların ardından devrilen araç içerisinde sıkışan iki kişiyi kurtardı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil kanala devrildi: 2 yaralı

Kaynak: AA

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