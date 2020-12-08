Otomobil kamyonun altına girdi: 1 ölü, 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Otomobil kamyonun altına girdi: 1 ölü, 1 yaralı

08.12.2020 12:45 | Son Güncelleme: 08.12.2020 12:49
Otomobil kamyonun altına girdi: 1 ölü, 1 yaralı

Çorum'da otomobilin kamyonun altına girdiği trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.

Çorum'da otomobilin kamyonun altına girdiği trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sungurlu-Alaca karayolu Eskiyapar Köyü yakınlarında meydana geldi. Sungurlu'da inşaat boyacılığı işiyle uğraşan Tuncay Öztemel yönetimindeki 06 DU 1640 yönetimindeki Renault Clio marka otomobil, karşı yönden gelen Sadık S. (28) yönetimindeki 60 BA 328 plakalı kamyon ile kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada kamyonunu altında kalan otomobil sürücü Tuncay Öztemel aracında sıkışarak olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede kaza yerine giden Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri otomobil içerisinde sıkışan yaralı Hüseyin Tunç'u uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralı, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor. - ÇORUM

Otomobil kamyonun altına girdi: 1 ölü, 1 yaralı
Otomobil kamyonun altına girdi: 1 ölü, 1 yaralı
Otomobil kamyonun altına girdi: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Kars'ta kamyon şarampole devrildi: 1 yaralıKars'ta kamyon şarampole devrildi: 1 yaralı
Kars'ta kamyon şarampole devrildi: 1 yaralıKars'ta kamyon şarampole devrildi: 1 yaralı
Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haber: - Kontrolden çıkan otomobil dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haber: - Kontrolden çıkan otomobil dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özgür Özel İlham Aliyev Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Ebru Şallı Öner Erkan Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Samatta Okan Buruk Rıza Çalımbay Josef De Souza İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Kaza Ankara Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Otomobil kamyonun altına girdi: 1 ölü, 1 yaralı - Çorum
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 12:54:53. #1.14#
title