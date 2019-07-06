Otomobil kamyonetin altına girdi

Otomobil kamyonetin altına girdi

Adıyaman'da otomobil aynı istikamette giden kamyonetin altına girdi.

Otomobil kamyonetin altına girdi

Adıyaman'da otomobil aynı istikamette giden kamyonetin altına girdi.

Kaza, Sakarya Caddesi üzerinde meydana geldi. Malatya istikametinden Adıyaman istikametine gelen Sait Ç.'nin kullandığı 06 BHB 756 plakalı otomobil önünde ilerleyen Abdullah K. yönetimindeki 02 LF 570 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Otomobil kamyonetin altına girdi.

Ölü ve yaralının olmadığı kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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