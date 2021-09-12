Son dakika haberi! Otomobil kamyonete çarptı, o anlar kamerada

Otomobil kamyonete çarptı, o anlar kamerada

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil, kamyonete çarptı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği 48 AFH 095 plakalı otomobil, elektrik malzemeleri taşıdığı öğrenilen 48 VS 903 plakalı kamyonete çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazayı otomobildeki 3 kişi şans eseri yara almadan atlattı.

Bu arada, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kontrolden çıkan otomobilin defalarca kendi etrafında döndüğü ve kamyonete çarparak durduğu görüldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.