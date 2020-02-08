Otomobil kamyonete arkadan çarptı: 1'i ağır, 3 yaralı

08.02.2020 05:08 | Son Güncelleme: 08.02.2020 05:08

D-100 Karayolu'nda otomobil kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet Metrobüs bariyerlerine çarparken, otomobil ise sağdaki bariyerlere vurdu. Kazada, otomobildeki 2 kişi ile kamyonet sürücüsü yaralandı. Otomobildeki yaralılardan birisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, Bakırköy'de D-100 Karayolu Ankara istikametinde saat 03.45 sıralarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 CEJ 359 plakalı otomobil, Atatürk Havalimanı yol ayrımına geldiği sırada aynı yönde ilerleyen Murat İdik'in kullandığı 34 UA 4972 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet savrularak Metrobüs bariyerlerine çarpıp ters yöne döndü. Kazaya neden olan otomobil ise sağdaki bariyerlere çarparak durabildi. Kazada otomobildeki 2 kişi ile kamyonet sürücüsü yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücüler bir yandan kazazedelerin yardımına koşarken bir yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından otomobildeki 2 yaralıyı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralılardan birisinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Hafif şekilde yaralanan kamyonet sürücüsü Murat İdik'i ise ayakta tedavi edildi. İtfaiye ekipleri de olay yerine gelerek araçlarda incelemelerde bulundu.

Kaynak: DHA

Polis ekipleri, yolda ikinci bir kaza yaşanmaması güvenlik önlem aldı. Ulaşım bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından yol tamamen ulaşıma açıldı.Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.