Otomobil, kamyonet ile çarpıştı: 1 yaralı Otomobil, kamyonet ile çarpıştı: 1 yaralı Denizli'de kontrolden çıkan otomobilin kamyonete çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Otomobil, kamyonet ile çarpıştı: 1 yaralı

DENİZLİ - Denizli'de kontrolden çıkan otomobilin kamyonete çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Merkezefendi ilçesi Çaybaşı Caddesi Çaybaşı Caddesi üzerinde meydana geldi. Hamide K., idaresindeki 20 RS 242 plakalı otomobil yan yoldan caddeye çıkmaya çalışırken Mehmet Ali S., yönetimindeki 16 NVJ 39 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpışma sonrası otomobil sürücüsü Hamide K., yaralandı. Yaralı çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulans ile Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralanın sürücünün olayın şoku ile hayli korkması dikkatlerden kaçmadı.

Kazaya karışan otomobil polis ve vatandaşlar tarafından ittirilerek yol kenarına çekilirken, araçların yoldan kaldırılması ile normale döndü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA