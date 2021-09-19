Otomobil kamyona çarptı: 2 yaralı

Samsun'da otomobil ışıkta bekleyen kamyona çarptı. Kazada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Terme ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu Karayolu'nda seyir etmekte olan Birol T. kontrolündeki 34 SL 0110 plakalı otomobil, trafik ışıklarında bekleyen aynı istikametteki Engin Ş. idaresindeki 52 LG 443 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada, Cemal E. (67) ve Kuzey T. (6) yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekipleri tarafından yaralılar Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - SAMSUN

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