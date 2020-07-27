Otomobil, kamyona çarptı: 1 ölü
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Otomobil, kamyona çarptı: 1 ölü

Otomobil, kamyona çarptı: 1 ölü AKSARAY'da kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek kamyona çarpan otomobilin sürücüsü Mustafa Küçük (45) yaşamını yitirdi.

Otomobil, kamyona çarptı: 1 ölü
27.07.2020 02:34 | Son Güncelleme: 27.07.2020 03:24

Otomobil, kamyona çarptı: 1 ölü
AKSARAY'da kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek kamyona çarpan otomobilin sürücüsü Mustafa Küçük (45) yaşamını yitirdi. 
Kaza, saat  22.40 sıralarında Aksaray -Konya karayolunun  55'inci kilometresinde meydana geldi. Mustafa Küçük (45) yönetimindeki 51 ABD 145 plakalı otomobil,  sürücüsünün kontrolünden çıkıp karşı şeride geçerek Ergül Aktaş'ın (50) kullandığı 50 DD 808 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada kamyonun altında yaklaşık 20 metre sürüklenip, hurdaya dönen araç içinde sıkışan sürücü Mustafa Küçük, olay yerinde yaşamını yitirdi. Küçük'ın cansız bedeni itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılıp, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyon şoförü Ergül Aktaş da kazadan yara almadan kurtuldu. 
Soruşturma sürüyor.  

Kaynak: DHA

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