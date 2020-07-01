Otomobil kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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Otomobil kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

KAYSERİ'de, otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Otomobil kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
01.07.2020 03:07 | Son Güncelleme: 01.07.2020 03:22

KAYSERİ'de, otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece 01.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Cırgalan Mahallesi Sivas Bulvarı'nın 11'inci kilometresinde meydana geldi. Şehir merkezine seyir halinde olan Caner Ülger (26) idaresindeki 38 FZ 153 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen 70 E 7501 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kaza sonrası otomobil içinde yolcu olarak bulunan Suat Ayvaz hayatını kaybederken, sürücü Ülger ise, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırdı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kazada yaşamını yitiren Ayvaz, otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

 


Kaynak: DHA

Manşet

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