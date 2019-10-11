Otomobil kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Otomobil kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin seyir halindeki kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

11.10.2019 10:23
Otomobil kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin seyir halindeki kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Ümit O. yönetimindeki 33 DEL 73 plakalı otomobil, TEM Otoyolu Damlama mevkiinde Tarsus istikametine seyir halinde iken, önünde seyreden A.G. yönetimindeki 15 EN 126 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü yaralanırken, yanında bulunan Şengül Ö. olay yerinde hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İHA
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