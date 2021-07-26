OTOMOBİL KAMYONA ÇARPTI 1'İ AĞIR, 5 YARALI

KOCAELİ'nin Körfez ilçesi, Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyona arkadan çarpan otomobildeki, 1'i ağır, 5 kişi yaralandı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesi, Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyona arkadan çarpan otomobildeki, 1'i ağır, 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Kuzey Marmara Otoyolu Körfez ilçesi Sevindikli Mahallesi geçişinde meydana geldi. Kilis'ten İstanbul'a giden ailenin içinde bulunduğu Mustafa Ercivan yönetimindeki 34 KE 3303 plakalı otomobil, Mustafa Yıldız yönetimindeki 37 AAB 024 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Mustafa Ercivan ile yanındaki Furkan Ercivan, Yahya Nihat Ercivan, Zeynep Ercivan ve Kübra Ercivan yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Furkan Ercivan'ın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kamyon şoförü Mustafa Yıldız ile yanındaki Barış Yıldız, ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Kaza nedeniyle aksayan trafik, araçların yoldan kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı