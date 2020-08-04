Otomobil kamyona arkadan çarptı: 2'si ağır 5 yaralı
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Otomobil kamyona arkadan çarptı: 2'si ağır 5 yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, kamyona arkadan çarptı.

Otomobil kamyona arkadan çarptı: 2'si ağır 5 yaralı
04.08.2020 00:32 | Son Güncelleme: 04.08.2020 00:36

Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, kamyona arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle engelli otomobilinde bulunan aynı aileden 5 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'si, önce Kula Devlet Hastanesi'ne ardından dan hayati tehlike kaydı ile Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza, saat 21.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Selendi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Uşak istikametinden İzmir istikametine seyir halinde olan Ramazan Özen(67) idaresindeki 35 SR 940 plakalı engelli otomobili, Selendi Kavşağı'na geldiğinde Selendi'den Uşağa gitmek için kavşağa giren Ali Akgün'ün kullandığı 64 EL 484 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil kamyonun altına gömülürken, çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri, otomobilde sıkışan sürücü Ramazan Özen(67) ve engelli Serkan Özen'i(42) sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Otomobilde yolcu olarak bulunan Ayşe Özdoğan (86), Meryem Özen (62) ve Feray Özdoğan da(60) kazada yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumları ağır olan sürücü Ramazan Özen(67) ve Ayşe Özdoğan (86), burada yapılan ilk müdahalelerinin ardından hayati tehlike kaydı ile Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer yaralılar Meryem Özen (62) ve Feray Özdoğan(60) ve engelli Serkan Özen'in(42) sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 karayolunun İzmir istikametinde trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Kazaya karışan kamyon ve otomobilin yoldan kaldırılması ile trafik normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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