Otomobil kamyona arkadan çarptı: 2'si ağır 4 yaralı - Haberler
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Otomobil kamyona arkadan çarptı: 2'si ağır 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Otomobil kamyona arkadan çarptı: 2'si ağır 4 yaralı

Sivas'ın Gürün ilçesinde otomobilin mikser kamyonuna arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

GÜRÜN, SİVAS (İHA) - Sivas'ın Gürün ilçesinde otomobilin mikser kamyonuna arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas'ın Gürün ilçesi Şuğul Mahallesi Meslek Lisesi kavşağında meydana geldi. S.K. yönetimindeki 58 PA 314 plakalı Fiat marka otomobilin sürücüsü Kayseri istikametinden gelen Y.E. yönetimindeki 44 ACH 864 plakalı Iveco marka mikser kamyonuna arkadan çarptı. Kazayı gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kazada 58 PA 314 plakalı otomobilde bulunan sürücü ile F.E.K., S.D., E.K. yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olduğu öğrenilen iki çocuk Sivas'a sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Otomobil kamyona arkadan çarptı: 2'si ağır 4 yaralı

Otomobil kamyona arkadan çarptı: 2'si ağır 4 yaralı

Otomobil kamyona arkadan çarptı: 2'si ağır 4 yaralı

Otomobil kamyona arkadan çarptı: 2'si ağır 4 yaralı

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