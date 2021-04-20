Otomobil kamyona arkadan çarptı
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Otomobil kamyona arkadan çarptı

Otomobil kamyona arkadan çarptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Niğde'de kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Niğde'de kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Niğde-Adana otoyolu Göbekli Dağ mevkisinde meydana geldi. Gökhan B. (32) yönetimindeki 16 NTR 08 plakalı Renault marka otomobil kamyona arkadan çarptı. Çevredeki diğer sürücülerin ihbar etmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 112 acil servis ekiplerince sürücü Gökhan B. Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Gökhan B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE

Otomobil kamyona arkadan çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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