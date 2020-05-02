Otomobil kamyona arkadan çarptı: 1 polis ağır yaralı

Otomobil kamyona arkadan çarptı: 1 polis ağır yaralı Ordu'nun Fatsa ilçesinde otomobilin kamyona arkadan çarptığı kazada polis memuru olduğu öğrenilen 1 kişi ağır yaralandı.

Otomobil kamyona arkadan çarptı: 1 polis ağır yaralı

ORDU - Ordu'nun Fatsa ilçesinde otomobilin kamyona arkadan çarptığı kazada polis memuru olduğu öğrenilen 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Samsun-Ordu karayolu Bolaman Yeni Pazar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru olduğu öğrenilen Hüseyin Cengiz'in kullandığı 52 DT 235 plakalı otomobil, park halinde bulunan 04 AL 228 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü koltuğuna sıkışan sürücü Hüseyin Cengiz bulunduğu yerden çıkartılarak ambulansla Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Cengiz'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA