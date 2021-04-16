Otomobil kamyona arkadan çarptı: 1 ölü
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Otomobil kamyona arkadan çarptı: 1 ölü

Otomobil kamyona arkadan çarptı: 1 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'nın Etimesgut ilçesi Bağlıca mevkiinde seyir halindeyken bir kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Ankara'nın Etimesgut ilçesi Bağlıca mevkiinde seyir halindeyken bir kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Güneş Çevre Yolu Bağlıca mevkiinde İsa Ceylan'ın sürdüğü 06 EAN 29 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halinde bulunan Ali Bayaroğlu'nun sürdüğü 06 DAM 22 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kaza sonucunda otomobil sürücüsü İsa Ceylan olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Otomobil kamyona arkadan çarptı: 1 ölü
Otomobil kamyona arkadan çarptı: 1 ölü
Otomobil kamyona arkadan çarptı: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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