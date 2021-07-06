Otomobil, kaldırımda yürüyenlere ve duvara çarptı:  6 yaralı
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Otomobil, kaldırımda yürüyenlere ve duvara çarptı:  6 yaralı

Otomobil, kaldırımda yürüyenlere ve duvara çarptı:  6 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Haberler | Güncel

ADIYAMAN'da, otomobilin önce kaldırımda yürüyen 5 kişiye ardından iş yerinin duvarına çarpmasıyla 1'i bebek, 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

ADIYAMAN'da, otomobilin önce kaldırımda yürüyen 5 kişiye ardından iş yerinin duvarına çarpmasıyla 1'i bebek, 1'i çocuk 6 kişi yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına anbean yansıdı. 

Kaza, öğle saatlerinde, Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Doğan Mert yönetimindeki 38 ABP 432 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, kaldırımda yürüyen 1'i bebek 5 kişiye çarptı ardından yol kenarındaki pastanenin duvarına çarparak durdu. Kazada sürücü Doğan Mert ile Pınar Dinçer (33), Abdurrahman Dinçer (34), Ali Dinçer (1), Yasemin Çolaklı (34) ve Ayşe Çolaklı (6) yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, 6 yaralıyı ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı ise pastanenin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Otomobil, kaldırımda yürüyenlere ve duvara çarptı:  6 yaralı
Otomobil, kaldırımda yürüyenlere ve duvara çarptı:  6 yaralı
Otomobil, kaldırımda yürüyenlere ve duvara çarptı:  6 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan

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