Otomobil, kaldırımda yürüyen yayaya çarptı
BURSA'nın Orhangazi ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, kaldırımda yürüyen Oktay Bulut'a (41) çarptı.
BURSA'nın Orhangazi ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, kaldırımda yürüyen Oktay Bulut'a (41) çarptı. Bulut, hastanede tedaviye alındı.
Kaza, Orhangazi ilçesi Siteler bölgesinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Tuncer D. (27) yönetimindeki 16 LON 43 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen Oktay Bulut'a çarptı. Çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada yaralanan Bulut ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Tuncer D, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.