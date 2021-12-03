Otomobil kaldırımda yürüyen yayalara çarptı: 3 yaralı - Haberler
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Otomobil kaldırımda yürüyen yayalara çarptı: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Otomobil kaldırımda yürüyen yayalara çarptı: 3 yaralı

Samsun'un Bafra İlçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü kaldırımda yürüyen yayalara çarptı.

BAFRA, SAMSUN (İHA) - Samsun'un Bafra İlçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü kaldırımda yürüyen yayalara çarptı. Kazada 3 kişi yaralanırken, kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, Samsun Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan Havva Demir idaresindeki 57 KEE 822 otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kaldırımda yaya olarak yürüyen Ertuğrul Deniz ve Muhammet Ali Deniz isimli şahıslara çarptı. Otomobil kaldırımda bulunan elektrik panosuna, daha sonra iş yerinin kaldırımına çarparak durdu. Kazada otomobil sürücüsü Havva Demir ve otomobilin çarptığı yayalar Ertuğrul Deniz ile Muhammet Ali Deniz yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı ise kameraya yansıdı.

Kazayla soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Otomobil kaldırımda yürüyen yayalara çarptı: 3 yaralı

Otomobil kaldırımda yürüyen yayalara çarptı: 3 yaralı

Otomobil kaldırımda yürüyen yayalara çarptı: 3 yaralı

Otomobil kaldırımda yürüyen yayalara çarptı: 3 yaralı

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