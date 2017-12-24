Otomobil, kaldırımda yürüyen anne ve kıza çarptı



ELAZIĞ - Elazığ'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırımda yürüyen anne ve kızına çarptı.

Kaza, merkez Doğunkent Mahallesi Semaver Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. idaresindeki 23 FK 062 plakalı otomobil seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda yürüyen anne V.T. ve kızı G.T.'ye çarptı.

Kazayı gören vatandaşlar yaralı anne kıza müdahale ederken, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırdı.

Otomobil sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.