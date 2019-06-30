Otomobil kaldırıma çıktı, duraktakiler panik yaşadı

KADIKÖY'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, minibüse çarpıp otobüs duraklarına doğru savruldu. Otomobil, durağa yakın bir noktada kaldırıma çıkıp, dururken durakta ve kaldırımda bekleyenler büyük korku yaşadı.Kaza saat 18.00 sıralarında D-100 Karayolu Kozyatağı mevkiinde meydana geldi. Ümraniye 'den Bostancı'ya istikametine seyreden ve içinde 1'i çocuk 4 kişinin bulunduğu İbrahim Halil yönetimindeki 59 RA 218 plakalı otomobil, iddiaya göre İETT otobüsü tarafından sıkıştırıldı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, 34 M 5775 plakalı minibüse çarpıp, otobüs duraklarının bulunduğu kaldırıma doğru savruldu. Otomobil, duraklara yakın bir noktada kaldırıma çıkıp, dururken durakta ve kaldırımda otobüs bekleyenler büyük korku ve panik yaşadı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi.

"ÇOLUK ÇOCUK BURADA AĞLIYORDU"

Kazayı gören bir kişi, "Ben ışıklardaydım, karşıya geçmeyi bekliyordum. Tam karşıya geçerken otobüsün arabayı sıkıştırdığını, doğal olarak ta arabanın minibüse yanlışlıkla çarptığını ve döne döne kaldırıma çıktığını gördüm. Apar topar geldik. Çoluk çocuk burada ağlıyordu zaten." derken kaldırıma çıkan otomobilde olan kadın, "Otobüs bizi sıkıştırdı. Üstümüze geliyordu. Oğlum da yana kaçayım derken, takla atacaktık neredeyse." diye konuştu.





Kaynak: DHA

- İstanbul