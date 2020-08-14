Otomobil kaldırıma çıktı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kaldırıma çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı.
14.08.2020 12:11 | Son Güncelleme: 14.08.2020 12:56
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kaldırıma çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, 1 Nisan Bulvarı üzerinde Mesut Yılmaz idaresindeki 27 BDM 49 plakalı Fiat marka otomobil sürücüsü, yeni alacağı otomobilin deneme sürüşünü yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıktı.
Kazada sürücü Mesut Yılmaz yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA