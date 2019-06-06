Otomobil kahveye çarptı: 1 ölü, 1 yaralı (3)

SÜRÜCÜ KURTARILAMADI

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin takla atıp, kahveye çarptığı kazada ağır yaralanan sürücü Mensur Uğur (84), İnegöl Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından sağlık durumunun kritik olması nedeniyle Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Uğur, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: DHA