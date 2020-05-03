Otomobil istinat duvarında askıda kaldı
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Otomobil istinat duvarında askıda kaldı

Otomobil istinat duvarında askıda kaldı
03.05.2020 13:00 | Son Güncelleme: 03.05.2020 13:01

Adıyaman'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil, yoldan çıkarak istinat duvarı üzerinde askıda kaldı.

Adıyaman'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil, yoldan çıkarak istinat duvarı üzerinde askıda kaldı.

Edinilen bilgilere göre, Kap Cami Mahallesi Atatürk Stadyumu yakınlarında sürücüsü öğrenilemeyen 02 HC 318 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan Mimar Sinan Ortaokulu bahçesi istinat duvarı üzerine çıkarak burada askıda kaldı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, otomobilde ve istinat duvarı üzerinde bulunan demir korkuluklarda maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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