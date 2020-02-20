Otomobil istinat duvarına çarptı: 6 yaralı
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Otomobil istinat duvarına çarptı: 6 yaralı

ELAZIĞ'ın Kovancılar ilçesinde otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

20.02.2020 15:31 | Son Güncelleme: 20.02.2020 15:32
Otomobil istinat duvarına çarptı: 6 yaralı

'ın ilçesinde otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kovancılar ilçesinde meydana geldi. 'dan Bingöl yönüne giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 44 AAK 124 plakalı otomobil, Başyurt mevkiinde kontrolden çıkarak, istinat duvarına çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

İhbarla gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye götürüldü. 

 


Kaynak: DHA
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