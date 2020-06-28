Otomobil istinat duvarına çarptı: 4 yaralı
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Otomobil istinat duvarına çarptı: 4 yaralı

Erzincan'da otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

28.06.2020 17:15 | Son Güncelleme: 28.06.2020 17:32

Erzincan'da otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Volkan Keskinkılınç'ın (21) kullandığı 01 KK 341 plakalı otomobil, Erzincan-Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidi Tüneller mevkisinde yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.

Kazada sürücü Volkan ile eşi Tuğçe (21), çocukları Mert (3) ve Metehan Keskinkılınç (1) yaralandı.

112 Acil Servis ekipleri tarafından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Otomobil istinat duvarına çarptı: 4 yaralı

Kaynak: AA

Manşet

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