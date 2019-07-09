Otomobil, istinat duvarına çarptı: 3 yaralı

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, istinat duvarına çarptı. Kazada, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, D-100 yolunun 24'üncü kilometresinde meydana geldi. Samsun yönüne giden Kamil Genç yönetimindeki 34 UM 665 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, bariyerleri aşıp, istinat duvarına çarptı. Kazada, otomobildeki Havva Genç (57) ile Tuba (38) ve Nil İlhan (6) yaralandı, sürücü Hamil Genç ise yara almadan kurtuldu. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 3 yaralıyı ambulanslarla Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Kaynak: DHA

- Kastamonu