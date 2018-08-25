Otomobil İstinat Duvarına Çarptı: 2 Yaralı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin istinat duvarına çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan Oğuzcan A.'nın kullandığı 06 FE 5626 plakalı otomobil, 19 Mayıs ilçe çıkışında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yolun sağında bulunan istinat duvarına çarptı. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Hakan K. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN