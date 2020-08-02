Otomobil istinat duvarına çarptı Adıyaman'ın Malatya karayolu üzerinde istinat duvarına çarpan otomobilde 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Malatya karayolu üzerinde istinat duvarına çarpan otomobilde 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Şanlıurfa istikametine giden Nazif Aslan idaresindeki 16 F 0405 plakalı Renault marka otomobil Gölbaşı ilçesine 16 kilometre kala sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı.

Yaşanan kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Meryem Aslan yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA