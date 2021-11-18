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Otomobil istinat duvarına çarptı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Otomobil istinat duvarına çarptı: 1 yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçesinden Pazarcık ilçe istikametine gitmekte olan Fidan Eğilmez (25), idaresindeki 27 AFE 083 plakalı BMW marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Meydana gelen kazada sürücü Fidan Eğilmez yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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