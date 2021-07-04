Otomobil, ışıkta bekleyen 3 araca çarptı; sürücü yaralandı
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Otomobil, ışıkta bekleyen 3 araca çarptı; sürücü yaralandı

Otomobil, ışıkta bekleyen 3 araca çarptı; sürücü yaralandı
Demirören Haber Ajansı / Atilla Atmaca - Haberler | Güncel

KONYA'nın Ereğli ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen 2 TIR ile bir tankere çarpan otomobilin sürücüsü Emre Demircan, yaralandı.

KONYA'nın Ereğli ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen 2 TIR ile bir tankere çarpan otomobilin sürücüsü Emre Demircan, yaralandı.  Demircan, ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

Kaza, gece yarısı Konya- Adana kara yolu Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki kavşakta meydana geldi.  Emre Demircan yönetimindeki 42 E 3328 plakalı otomobil girdiği kavşakta savrularak, kırmızı ışıkta bekleyen Ökgeş Günseven'in kullandığı 27 AEY 025 plakalı TIR ile Hüseyin Çiftçi'nin idaresindeki  70 E 1560 plakalı TIR'a ve Bekir Akın kullandığı 72 AE 475 Plakalı tankere çarptı. Kazada hurda yığınına dönen otomobilin sürücüsü Emre Demircan yaralandı. Araç içinde sıkışan Demircan, itfaiye ve sağlık görevlilerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkartılıp, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 

 

 


Otomobil, ışıkta bekleyen 3 araca çarptı; sürücü yaralandı
Otomobil, ışıkta bekleyen 3 araca çarptı; sürücü yaralandı
Otomobil, ışıkta bekleyen 3 araca çarptı; sürücü yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Atilla Atmaca

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