Otomobil İşçilere Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı (2)

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI



İzmir'in Narlıdere İlçesi'nde, yolda asfalt kesim çalışması yapan belediye işçilerine, otomobiliyle çarparak 18 yaşındaki Emre Sincar'ın ölümüne, Mehmet Koçoğlu'nun ise yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla otomobil sürücüsü 28 yaşındaki Bulut Bektaş gözaltına alınarak Narlıdere Polis Merkezi'ne götürüldü.