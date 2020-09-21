Otomobil iş yerine girdi; sürücü yaralı GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, kontrolden çıkarak, marangoz atölyesine giren otomobilin sürücüsü Kadir Y. (24) yaralandı.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, kontrolden çıkarak, marangoz atölyesine giren otomobilin sürücüsü Kadir Y. (24) yaralandı.

Kaza, sabaha karşı İslahiye- Hassa yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. İlçe merkezi yönüne giden Kadir Y. yönetimindeki 27 DK 245 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki marangoz atölyesine girdi. Kaza sırasında kapalı olan iş yerinde hasar meydana gelirken, sürücü Kadir Y. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, Kadir Y.'yi ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Kadir Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir ÇELİK