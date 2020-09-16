Otomobil iş yerine girdi, bebek arabasını teğet geçti: 3 yaralı
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Otomobil iş yerine girdi, bebek arabasını teğet geçti: 3 yaralı

GAZİANTEP'te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, züccaciye dükkanına girdi.

Otomobil iş yerine girdi, bebek arabasını teğet geçti: 3 yaralı
16.09.2020 15:50 | Son Güncelleme: 16.09.2020 15:54

GAZİANTEP'te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, züccaciye dükkanına girdi. Kazada, 1'i ağır, 3 kişi yaralandı. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada iş yerinin önünde duran bebek arabasındaki 2 çocuğun kıl payı kazadan kurtulduğu görüldü.

Kaza, dün akşam saatlerinde Çiksorut Mahallesi'nde meydana geldi. Sait Emre Ç., (19) yönetimindeki 27 P 6866 plakalı otomobilinin direksiyon kontrolünü yitirdi. Otomobil, içerisinde iki bebeğin bulunduğu bebek arabasının yanından geçip iş yerinin önündeki Eyüp Kesen ve Ali Kesen'e çarptı. Dükkana giren otomobil, kasada duran iş yeri sahibi Hüseyin Tilki'ye de çarpıp, durdu.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cam parçalarının arasında kalan yaralılar, vatandaşların yardımıyla çıkarılarak ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Yaralılardan durumu ağır olan Ali Kesen yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.Görgü tanıkları, otomobilin teğet geçtiği bebek arabasındaki iki çocuğun şans eseri kurtulduğunu söyledi.HALAY ÇEKERKEN YARALANDILAR

Ali Kesen ve Eyüp Kesen'in yeni iş yerini 10 gün önce açan kuzenleri Hüseyin Tilki'ye hayırlı olsun ziyareti için geldikleri öğrenildi. Bu arada, kaza iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin bebek arabasını teğet geçerek iş yerinin önünde halay çektikleri görülen Ali Kesen ve Eyüp Kesen'e çarparak içeriye girdiği görüldü.


Kaynak: DHA

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