Otomobil iş makinesine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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Otomobil iş makinesine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Otomobil iş makinesine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bolu'da otomobilin önünde seyreden iş makinesine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Bolu'da otomobilin önünde seyreden iş makinesine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.45 sıralarında Mudurnu-Bolu yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlhan M. yönetimindeki 14 AR 327 plakalı otomobil, önünde ilerleyen İdris B. idaresindeki iş makinesine arkadan çarptı. Kazada, ön kısmı hurdaya dönen otomobilde yolcu olarak bulunan İsmet M. (93) olay yerinde hayatını kaybederken, yolculardan Birsen M. ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Birsen M. ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden İsmet M.'nin cenazesi Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından morga götürüldü. Kazayı duyan ailenin yakınları olay yerinde gözyaşı döktü. Dakikalarca birbirlerine sarılan aile yakınları güçlükle sakinleştirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Otomobil iş makinesine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Otomobil iş makinesine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Otomobil iş makinesine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Otomobil iş makinesine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Otomobil iş makinesine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Otomobil iş makinesine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Otomobil iş makinesine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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