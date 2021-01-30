Otomobil inşaat temeline uçtu; sürücü yara almadan kurtuldu
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Otomobil inşaat temeline uçtu; sürücü yara almadan kurtuldu

30.01.2021 11:34 | Son Güncelleme: 30.01.2021 11:39
Otomobil inşaat temeline uçtu; sürücü yara almadan kurtuldu

ÇORUM'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, 4 metre derinlikteki inşaat temeli için kazılan çukura düştü.

ÇORUM'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, 4 metre derinlikteki inşaat temeli için kazılan çukura düştü. Sürücü Necmettin Uymaz (45), kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Bahar 1'inci Cadde'de meydana geldi. Necmettin Uymaz yönetimindeki 06 BDJ 127 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 4 metre yüksekliğindeki inşaat temeline düştü. Durumu fark eden çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, şans eseri burnu bile kanamayan sürücüyü araçtan çıkardı. Çukura düşen otomobil ise vinçle bulunduğu yerden kaldırıldı. 


Otomobil inşaat temeline uçtu; sürücü yara almadan kurtuldu
Otomobil inşaat temeline uçtu; sürücü yara almadan kurtuldu
Otomobil inşaat temeline uçtu; sürücü yara almadan kurtuldu
Otomobil inşaat temeline uçtu; sürücü yara almadan kurtuldu
Otomobil inşaat temeline uçtu; sürücü yara almadan kurtuldu
Otomobil inşaat temeline uçtu; sürücü yara almadan kurtuldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf ÇINAR

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