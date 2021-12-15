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Otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı: 1 yaralı Kastamonu'da otomobil ile şehirlerarası yolcu otobüsünün çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

KASTAMONU (İHA) - Otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı: 1 yaralı

KASTAMONU - Kastamonu'da otomobil ile şehirlerarası yolcu otobüsünün çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, D765 karayolu Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu istikametinde seyir halindeki sürücüsü öğrenilemeyen 18 AU 707 plakalı Mercedes marka şehirlerarası yolcu otobüsü ile karşı istikamette seyir halinde olan Burak D. Yönetimindeki 33 AGG 971 plakalı Renault marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Burak D. yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza sebebiyle trafiğe kapanan D765 karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından kazada kullanılmaz hale gelen otomobil ile otobüsün kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı: 1 yaralı

Otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı: 1 yaralı

Otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı: 1 yaralı

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İhlas Haber Ajansı / Vedat Yunus İkizoğlu - Son Dakika Haberleri

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