Otomobil ile üç tekerlekli motosikletin kaza anı kamerada
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Otomobil ile üç tekerlekli motosikletin kaza anı kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobil ile üç tekerlekli motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosikletin sürücüsü yaralandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobil ile üç tekerlekli motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, Ereğli ilçesi Hacı Mustafa Mahallesi Kavşağı Anıt Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A.A. idaresindeki 20 AYT 11 plakalı BMW marka otomobil ile İ.C. yönetimindeki 42 E 1446 plakalı üç tekerlekli motosiklet çarpıştı. Kazada yola savrulan üç tekerlekli motosiklet sürücüsü yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü İ.C. yapılan ilk müdahalenin ardından, Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı ise bir iş yerinin kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde otomobil ile üç tekerlekli motosikletin çarpışması ve motosiklet sürücüsünün yere savrulması yer alıyor.

Otomobil ile üç tekerlekli motosikletin kaza anı kamerada
Otomobil ile üç tekerlekli motosikletin kaza anı kamerada
Otomobil ile üç tekerlekli motosikletin kaza anı kamerada
Otomobil ile üç tekerlekli motosikletin kaza anı kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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