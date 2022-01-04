Otomobil ile tramvay çarpıştı: 2 yaralı (2)
Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Haberler | Güncel
KAZA ANI TRAMVAY KAMERASINDAİzmit'te, otomobil ile tramvayın çarpıştığı kazanın tramvay kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.
KOCAELİ (DHA) - KAZA ANI TRAMVAY KAMERASINDA
İzmit'te, otomobil ile tramvayın çarpıştığı kazanın tramvay kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, sürücüsünün kırmızı ışığa rağmen durmayıp, hemzemin geçide geçtiği otomobil ile tramvayın çarpıştığı anlar yer aldı.