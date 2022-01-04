Otomobil ile tramvay çarpıştı: 2 yaralı (2) - Haberler
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Otomobil ile tramvay çarpıştı: 2 yaralı (2)

Otomobil ile tramvay çarpıştı: 2 yaralı (2)
Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Haberler | Güncel

KAZA ANI TRAMVAY KAMERASINDAİzmit'te, otomobil ile tramvayın çarpıştığı kazanın tramvay kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

KOCAELİ (DHA) - KAZA ANI TRAMVAY KAMERASINDA

İzmit'te, otomobil ile tramvayın çarpıştığı kazanın tramvay kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, sürücüsünün kırmızı ışığa rağmen durmayıp, hemzemin geçide geçtiği otomobil ile tramvayın çarpıştığı anlar yer aldı.


Otomobil ile tramvay çarpıştı: 2 yaralı (2)

Otomobil ile tramvay çarpıştı: 2 yaralı (2)

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