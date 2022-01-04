Otomobil ile tramvay çarpıştı: 2 yaralı (2)

KOCAELİ (DHA) - KAZA ANI TRAMVAY KAMERASINDA

İzmit'te, otomobil ile tramvayın çarpıştığı kazanın tramvay kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, sürücüsünün kırmızı ışığa rağmen durmayıp, hemzemin geçide geçtiği otomobil ile tramvayın çarpıştığı anlar yer aldı.