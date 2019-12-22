Otomobil ile traktör çarpıştı: 5 yaralı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ümit G. idaresindeki 10 V 5977 otomobil, Atatürk Caddesi'nde Ali B'nin kullandığı 10 ABP 731 plakalı traktörle çarpıştı.
Kazada Ümit G, Mirfak Y, Bayram Y, Ali B. ile Tolga T. yaralandı.
Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ümit G. ve Mirfak Y'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.