Otomobil ile traktör çarpıştı: 4 yaralı
KONYA'nın Seydişehir ilçesinde otomobil ile traktör çarpıştı.
24.08.2020 15:58 | Son Güncelleme: 24.08.2020 16:01
KONYA'nın Seydişehir ilçesinde otomobil ile traktör çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 13.30 sıralarında Seydişehir-Antalya karayolu Muradiye Kavşağı'nda meydana geldi. Sema Korkmaz yönetimindeki 07 AGB 946 plakalı otomobil, Buğra Rıdvan Arslan'ın kullandığı 42 ZB 557 plakalı traktörle çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Sema Korkmaz, yanındaki Kemal Korkmaz ve Ceyda Korkmaz ile traktör şoförü Buğra Rıdvan Arslan yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Kaynak: DHA