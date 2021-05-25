Otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı

Şanlıurfa'da otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Adıyaman karayolunun 43'üncü kilometresinde yaşandı. Mehmet Ali K.'nin kullandığı 45 EU 794 plakalı otomobil ile Hamza C.'nin kullandığı 63 M 6856 plakalı traktör çarpıştı. Kazada Mehmet Ali K., Hamza C. ve Ayşe K. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Bozova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı