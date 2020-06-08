Otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı Otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı Çorum'da bir otomobille traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı ÇORUM - Çorum'da bir otomobille traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, Ata Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rıza T.(60)'nın kullandığı 06 ZDR 07 plakalı traktör ile Gökhan A.'nın kullandığı 06 BPP 992 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ve Belkizar T. yaralandı. Yaralılar 112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Elçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle caddede trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Kaynak: İHA