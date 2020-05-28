Otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı
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Otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

28.05.2020 14:16 | Son Güncelleme: 28.05.2020 14:20

Sivas'ın Suşehri ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Bahtiyar Keskin yönetimindeki 58 KD 315 plakalı traktör, D-100 kara yolunun Bostancık köyü yakınında, Güven Kılıç idaresindeki 34 EJ 1221 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada devrilen traktörün sürücüsü Keskin ile otomobilde bulunan Zinnet Doğan ve Naime Kılıç yaralandı.

Yaralılar, Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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