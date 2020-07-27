Otomobil ile traktör çarpıştı: 3'ü ağır, 8 yaralı Otomobil ile traktör çarpıştı: 3'ü ağır, 8 yaralı Çankırı'da otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü ağır 8 kişi yaralandı.

Otomobil ile traktör çarpıştı: 3'ü ağır, 8 yaralı

ÇANKIRI - Çankırı'da otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü ağır 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre kaza, Ankara-Çankırı kara yolu üzerindeki Tüney köyü mevkiinde meydana geldi. Aynı istikamette seyreden Yasemin Ç. idaresindeki 26 EP 477 plakalı otomobil ile Mustafa Ş. idaresindeki 06 BAG 404 plakalı traktör çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında şoförlerin yanı sıra Şeymanur Ç. (17), Müzeyyen Ç. (69), Arif Ç. ile traktörde bulunan Döndü Ş. (62), Hasan Ş. ve Emirhan Ş. yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahale sonrasında Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Döndü Ş., Arif ve Müzeyyen Ç.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Ankara-Çankırı kara yolu kaza dolayısıyla bir süre trafiğe kapatılırken araçlar tali yola yönlendirildi.

Kaynak: İHA